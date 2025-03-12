Wednesday, September 17, 2025

Jio announces partnership with Elon Musk’s Starlink, a day after Airtel to provide satellite internet in India

Mukesh Ambani’s Jio has announced a partnership with Elon Musk’s Starlink for providing satellite internet connectivity in India. The announcement has come just a day after Airtel announced a similar partnership.

“Jio and Starlink are expanding horizons, connecting all of India”, the announcement read, adding, “Jio is expanding and diversifying its broadband service options to include Starlink connectivity. This is a significant milestone in India’s connectivity evolution.

The agreement is subject to SpaceX receiving its own authorisation to sell Starlink in India, the statement added.

Yesterday, Airtel announced a similar agreement. “Collaborating with SpaceX to provide Starlink to Airtel customers in India is a major milestone, reinforcing our commitment to advanced satellite connectivity,” said Gopal Vittal, Managing Director and Vice Chairman of Bharti Airtel.

