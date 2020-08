National Investigation Agency (NIA) today filed the charge sheet in the 14 February 2019 Pulwama terror attack. The agency has named these 19 people in the same.

i) Masood Azhar Alvi, 52 years, Pakistani national

ii) Rouf Asgar Alvi, 47 years, Pakistani national

iii) Ammar Alvi, 46 years, Pakistani national

iv) Shakir Bashir, 24 Years, r/o Kakapora, Pulwama, J&K.

v) Insha Jan, 22 Years r/o Kakapora, Pulwama, J&K

vi) Peer Tariq Ahmed Shah, 53 Years, r/o Kakapora, Pulwama, J&K

vii) Waiz-ul-Islam, 20 Years, r/o Srinagar, J&K

viii) Mohd Abbas Rather, 31 Years, r/o Kakapura, Pulwama, J&K.

ix) Bilal Ahmed Kuchhey, 28 years, r/o Hajibal, Lalhar, Pulwama, J&K

x) Mohd Iqbal Rather, 25 years, r/o, Charar-e-Shareef, Budgam, J&K.

xi) Mohd Ismail, 25 years, r/o Pakistani national

xii) Sameer Ahmad Dar, 22 years, r/o Kakapora, Pulwama, Kashmir

xiii) Ashaq Ahmed Nengroo, 33 years, r/o Rajpura, Pulwama

xiv) Adil Ahmed Dar, 21 years, r/o Kakapora, Pulwama, Kashmir (Killed)

xv) Muhammad Umar Farooq, 24 years, r/o Pakistani national (Killed)

xvi) Mohd Kamran Ali, 25 years, r/o Pakistani national (Killed)

xvii) Sajjad Ahmed Bhat, 19 years, r/o Bijbehera, Anantnag (Killed)

xviii) Mudasir Ahmad Khan, 24 years, r/o Awantipura, Pulwama (Killed)

xix) Qari Yasir, r/o Pakistani national

The charge sheet is of 13,500 pages.