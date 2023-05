2023 Karnataka Election Results: NOTA defeats AAP in 130 constituencies, AAP Molakalmuru candidate gets ‘defeated’ by NOTA by 4,500 votes

On May 13, the results of the 2023 Karnataka Assembly Elections were announced. Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party (AAP) had claimed they would secure notable votes in the elections. Free electricity was one of AAP’s top promises during election campaigns, which has worked well for the party in Delhi and Punjab. However, the voters of Karnataka did not buy AAP’s promises, and the party faced a significant loss in the state assembly elections.

During the analysis of the votes, OpIndia found that the party not only lost deposit on all 209 seats it contested but lost to NOTA in 130 constituencies. NOTA or None Of The Above option is available for the voters who do not wish to vote for any candidate listed. It managed to get more votes than NOTA only in 79 constituencies. That means AAP candidates get fewer votes on 62 per cent of seats than NOTA. If we talk about total votes, NOTA got 2,69,763 votes while AAP got 2,25,866 votes.

Constituency Aap Candidate Name Total Votes NOTA Votes Who got more votes? Ron Anekal Doddaiah 8839 2367 AAP Bidar South M.Naseemuddin Patel 5104 851 AAP Mahadevapura C R Nataraj 4551 643 AAP Dasarahalli Kirthan Kumar Manjappa 4486 695 AAP Hunsur G. Ravikumar 2912 507 AAP Manvi Raja Shamsunder Nayak 2932 618 AAP Indi Gopal.R. Patil 3353 1251 AAP CV Raman Nagar Mohan Dasari 2967 866 AAP Mulbagal Dr Sangasandra Vijayakumar 2762 930 AAP Nagthan Guru Munnu Chavan 2974 1194 AAP Bangalore South Ashok Mruthyunjaya 2585 1003 AAP Yeshvanthapura Shashidhar. C. Aradhya 2199 635 AAP KR Pura Dr J S Keshava Kumar 2319 805 AAP Gubbi Prabhuswamy B S 1834 426 AAP Arkalgud B.T. Javaregowda 2022 624 AAP Bommanahalli Sitharamu 1989 671 AAP Padmanaba Nagar Ajay Mayanna Gowda 2092 837 AAP Bidar Gulam Ali 2032 803 AAP Bangarapet Harikrishna Ramappa 2530 1319 AAP Nelamangala B.M.Gangabylappa 1650 480 AAP Devar Hippargi Basalingappa 1787 655 AAP Hanur Harish .K 2515 1416 AAP Terdal Arjun Halagigoudar. 1742 667 AAP Srinivaspur Drιι Y.V.Venkatachala 2086 1053 AAP Holenarasipur Geetha Shivaswamy 2425 1415 AAP Saundatti Yellamma Bapugouda Siddanagouda Patil 1596 588 AAP Kumta Roopa Gajanan Naik 1960 1005 AAP Hiriyur K T Thippeswamy 1407 557 AAP Mahalakshmi Layout Shanthala Damle 1600 804 AAP Hagaribommanahalli Dr.V.H.Hanumanthappa 1622 839 AAP Chamundeshwari Kiran Nagesh Kalyani 1890 1181 AAP Sindhanur Sangram Narayan Killed 1388 691 AAP Challakere Marakka 3072 2383 AAP Chikkanayakanahalli Ningaraju S C 1771 1110 AAP Harihar Ganeshappa K Durgada 1488 846 AAP Piriyapatna Rajashekhar Doddanna 1533 905 AAP Sarvagnanagar Mohamed Ibrahim 1488 866 AAP Pavagada N.Ramanjinappa 1831 1234 AAP Kudligi Srinivas. N. 1341 802 AAP Raichur Rural Shubhashchandra Sambaji 1535 1016 AAP Chitradurga B.E.Jagadish 1348 849 AAP Koratagere D. Hanumantharayappa 1233 762 AAP Maddur Ananda 1188 760 AAP Sagar K Diwakara 1040 614 AAP Hebbal K S Manjunath Naidu 1026 602 AAP Bhadravati Ananda Maruthi Medicals 1387 983 AAP Bagalkot Ramesh R Badnur 1007 611 AAP Sakleshpur K.S. Pavan Kumar 1002 621 AAP Hassan Agile Yogish 1301 941 AAP Sullia Sumana Bellarkar 1587 1235 AAP Mandya Budanuru Bommaiah 960 630 AAP Shiggaon Mahaboobsab Dadusab Kalebag 1175 880 AAP Shivajinagar Prakash Nedungadi 1634 1363 AAP Haveri Sujata. P. Chavan 994 725 AAP Sindgi Murigeppagouda S Raddewadagi 851 586 AAP Yelahanka P Manjunatha 1597 1335 AAP Bhatkal Dr.Naseem Khan 1007 767 AAP Magadi Ravi Kiran M N 953 713 AAP Bilgi Komar Muttappa. 766 543 AAP Chikkaballapur Dr. M.M. Bhasha Nandi 773 555 AAP Melukote Ashoka 809 604 AAP Devanahalli B.K.Shivappa 1093 919 AAP Kolar Jameel Ahamed. N 1158 985 AAP Kanakapura E Puttaraju 1144 984 AAP Vijay Nagar Ramesh Bellamkonda 828 678 AAP Raybag Shankar Subrav Khatedar 1057 919 AAP Nagamangala Yogesh.B 851 720 AAP Tiptur T S Chandrashekhar 640 520 AAP Shorapur R. Manjunath Nayak 1348 1231 AAP Kampli H Prahlad Nayak 1001 886 AAP Babaleshwar Ganganalli Kamanna Siddappa 526 464 AAP BTM Layout Srinivasa Reddy.M 1055 994 AAP Bhalki Tukaram Hajare S/O Narayanrao 949 892 AAP HubliDharwadWest Aravind. M. 784 729 AAP Gandhi Nagar S Gopinath 733 695 AAP Navalgund Vijaykumar Sangappa 739 718 AAP Belgaum Dakshin Noorahmmad Kutubuddin Mulla 511 502 AAP Raichur Veeresh Kumar.D 581 577 AAP Kunigal Jayaramaiah Hithalapura 1672 1671 AAP Sedam Shankar Bandi Sulepeth 1441 1456 NOTA Rajarajeshwarinagar Anantha Subhash Chandra 1191 1209 NOTA Bagepalli Dr. Madhu Seethappa 1454 1479 NOTA Sirsi Hitendra Naik 1449 1483 NOTA Chittapur Jagadish S Sagar 962 1003 NOTA Basavanagudi Satyalaxmi Rao 767 821 NOTA Sorab Chandrashekara K.Y 632 688 NOTA Tumkur City Mohammed Ghouse Peer 664 722 NOTA Mudigere Prabhu.C 585 647 NOTA Sringeri Rajan Gowda H.S. 1150 1225 NOTA Aurad Baburao Adake 945 1037 NOTA Varuna Rajesh 564 678 NOTA Mangalore City South K.Santhosh Kamath 625 753 NOTA Belur H.P. Parvathe Gowda 1010 1142 NOTA Madikeri Bopanna. K.P 407 539 NOTA Badami Jogin. Shivarayappa . Doddakariyappa . 1650 1785 NOTA Shimoga Rural Manjunatha.S.S 1715 1860 NOTA Shravanabelagola Manjegowda Badakanahalli 898 1065 NOTA Kollegal Kemparaju. B 807 997 NOTA HubliDharwadEast Basavaraj Terdal 568 760 NOTA Gundlupet Mahadevaprasad M. 507 726 NOTA Homnabad Bank Reddy 1413 1639 NOTA Harapanahalli Nagaraj H 590 823 NOTA Jayanagar Mahalakshmi C 556 798 NOTA Bailhongal Basanagouda. M. Chikkanagoudar 970 1236 NOTA Puttur Dr. B.K. Vishukumar Gowda 650 922 NOTA Malur Ravishankar.M 708 1001 NOTA Chincholi Goutam 482 778 NOTA Channapatna C.P.Sharath Chandra 824 1130 NOTA Yelburga Moulahusain Buldiyar 425 736 NOTA Gulbarga Dakshin Siddhu. Patil (Tegnoor) 245 561 NOTA Chintamani C. Byreddy 633 957 NOTA Athani Sampathkumar.Shetti 292 617 NOTA Malleshwaram Suman 800 1141 NOTA Vijayanagara Dasara Shankar 702 1048 NOTA Udupi Prabhakar Poojari (Thottam) 640 1010 NOTA Hukkeri Manjunath.B.Gaddennavar 189 560 NOTA Shahapur Chandrashekhar Sabayya 1320 1700 NOTA Kadur Rajeshwari B.H. 787 1168 NOTA Kalghatgi Manjunath Jakkannavar 499 894 NOTA Belgaum Rural T. Malathi 436 838 NOTA Hadagalli N. Sreedhar Naik 879 1284 NOTA Chamaraja Malavika Gubbivani 789 1208 NOTA Davanagere North Shridhara Pateela C 391 816 NOTA Sandur K.R. Kumaraswamy 764 1190 NOTA Gulbarga Rural Raghavendra Chinchansoor 630 1060 NOTA Hosakote Prashanth Subramani 256 691 NOTA Krishnarajpet Shivanna 787 1236 NOTA Bellary City V.Dodda Keshavareddy 716 1165 NOTA Haliyal Gurudipasing Harbanssing Sandhu 481 934 NOTA Tirthahalli Salur Shivakumar Gowda 501 963 NOTA Pulakeshinagar Suresh Rathod 694 1166 NOTA Hirekerur Rajashekhar Kallappa Dudihalli 451 926 NOTA Arabhavi Ijajahmad I Kottalagi 454 930 NOTA Basavakalyan Deepak Malgar 745 1223 NOTA TNarasipur Siddaraju M 568 1065 NOTA Krishnaraja Jayashree.Y 420 921 NOTA Ramanagaram Byregowda. S 1264 1769 NOTA Hungund Nagaraj Hongal 514 1030 NOTA Chikmagalur Eregowda. M.P 524 1050 NOTA Kittur Anand Hampannavar 395 928 NOTA Srirangapatna C.S. Venkatesha 1096 1642 NOTA Channagiri Adil Khan S K 245 794 NOTA Byadgi M N Naik 772 1329 NOTA Madhugiri Syed Muzaamil Pashaa 749 1306 NOTA Narasimharaja Dharmashree 696 1255 NOTA Kushtagi Kanakappa Malagavi 729 1317 NOTA Karkal Daniel Ranjar 556 1146 NOTA Gauribidanur Syed Nasir Ali 386 1010 NOTA Turuvekere Jayaram.G.C 1018 1645 NOTA Jewargi Vishwanath Reddy 1167 1808 NOTA Krishnarajanagara Murugesh 1120 1773 NOTA Sira Shashikumar R 583 1252 NOTA Ranibennur Hanumanthappa Kabbar 308 979 NOTA Nargund Ramappa Dyamappa Huvannavar 606 1295 NOTA HubliDharwadCentral Vikas Soppin 468 1159 NOTA Koppal M.K. Saheb Nageshanahalli 905 1600 NOTA Shimoga Netravathi T 883 1584 NOTA Hosadurga Raju. N.V 252 953 NOTA Yellapur Manjunath Lava Kulumkar 192 894 NOTA Holalkere Mahanthesh.C.U. 170 888 NOTA Nanjangud H.Hanumaiah 483 1203 NOTA Kagwad Rajak Dastageersaheb Mulla 330 1053 NOTA Shirahatti Doddamani Mallikarjuna Yallappa 872 1600 NOTA Sidlaghatta B S Moulajan 1387 2116 NOTA Rajaji Nagar B.T.Naganna 701 1452 NOTA Kundgol Niranjanayya Rudrayya Manakattimath 620 1383 NOTA Gokak J. M. Kareppagol 779 1543 NOTA Hangal Saikumar V Pawar 723 1538 NOTA Bellary Jaliyal Rudrappa 767 1599 NOTA Mangalore City North Sandeep P Shetty 493 1325 NOTA Tarikere D.C. Suresha 419 1259 NOTA Siruguppa B. Lokesha Nayaka 491 1336 NOTA Kolar Gold Field R. Gaggana Sukanya 278 1137 NOTA Aland Shivakumar Khed 455 1316 NOTA Ramdurg Malikajan Nadaf 250 1120 NOTA ChikkodiSadalga Shrikant Mudagoud Patil 406 1287 NOTA Belthangady Janardhana Bangera 278 1161 NOTA Kapu S.R.Lobo 252 1192 NOTA Honnali Narasimhappa .K 234 1184 NOTA Chamrajpet Jagadish Chandra .C 682 1639 NOTA Tumkur Rural Dinesh Kumar.B 670 1638 NOTA Afzalpur Shivaraj Patil Kulali 626 1608 NOTA Nippani Rajesh Banavanna 572 1561 NOTA Mayakonda Prof. Dharma Naik. S. 512 1516 NOTA Gadag Doddamani Peersab 493 1509 NOTA Muddebihal Mahboob. Shabbirahmed Hadalageri. 231 1256 NOTA Bijapur City Hasimpeer I Walikar 179 1223 NOTA Chamarajanagar Dr.Guruprasad 925 1999 NOTA Gulbarga Uttar Inamdar Sajjad Ali 427 1504 NOTA Malavalli Prof|| B.C.Mahadevaswamy 980 2085 NOTA Gangawati Sharanappa Sajjihola 415 1521 NOTA Belgaum Uttar Rajkumar Topannavar 542 1656 NOTA Byatarayanapura Girish K 1271 2456 NOTA Govindraj Nagar Anjana Gowda 452 1692 NOTA Mangalore Mohammad Ashraf 334 1592 NOTA Byndoor Ca. Ramananda Prabhu 187 1491 NOTA Shikaripura Chandrakanth S Revanakar 276 1646 NOTA Shanti Nagar Mathai . K 1604 2996 NOTA Doddaballapur Purushothama 1356 2751 NOTA Mudhol Ganesh Parashuram Pawar 615 2079 NOTA Kanakagiri Yariswamy Nageshappa Kuntoji 515 1996 NOTA Anekal Munesha. M 818 2354 NOTA Davanagere South Sajid. 562 2179 NOTA Chickpet Brijesh Kalappa 600 2220 NOTA Moodabidri Vijaynath Vittal Shetty 637 2286 NOTA Virajpet Chimmanamada Ravindra 254 2562 NOTA Karwar Ashish Prabhakar Gaonkar 1382 4396 NOTA Bantval Purushothama Gowda Kolpe 495 4006 NOTA Molakalmuru S.T.Hareesh Nayaka 243 4775 NOTA

On 25 seats, the difference between AAP and NOTA was more than a thousand votes. The top five worst performing candidates that got lesser votes compared to NOT were Vijaynath Vittal Shetty from Moodabidri, Chimmanamada Ravindra from Virajpet, Ashish Prabhakar Gaonkar from Karwar, Purushothama Gowda Kolpe from Bantval and ST Hareesh Nayaka from Molakalmuru. Among these, ST Hareesh Nayaka got 4,532 fewer votes compared to NOTA. While 4,775 voters voted for NOTA, only 243 voted for Nayaka.

On 26 seats, the AAP got over 1,000 more votes than NOTA. Anekal Doddaiah from Ron, M Naseemuddin Patel from Bidar South, C R Nataraj from Mahadevapura, Kirthan Kumar Manjappa from Dasarahalli and G Ravikumar from Hunsur were the top performer for AAP in Karnataka elections. Anekal Doddaiah got 8,839 votes, 4.96 per cent of the total votes polled in the Ron constituency. Doddaiah lost his deposit in the elections.

AAP lost to NOTA in Gujarat

Losing to NOTA is nothing new for AAP. In the Gujarat Assembly elections, several AAP candidates got fewer votes than NOTA. Though AAP managed to win five seats in Gujarat, it lost a deposit on 33 seats.