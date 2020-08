PM Modi greets the nation on Sanskrit Day

Prime Minister Narendra Modi greeted the nation on Sanskrit Diwas.

अद्य संस्कृतदिवसे ये संस्कृतभाषां पठन्ति तथा च जनेषु तस्याः प्रचारार्थं प्रयासं कुर्वन्ति तान् सर्वान् प्रणमामि। संस्कृतभाषा सुन्दरी भाषा अस्ति किञ्च सहस्रशः वर्षेभ्यः अस्माकं श्रेष्ठायाः संस्कृत्याः भागभूता अस्ति। आगामिषु वर्षेषु संस्कृतभाषायाः लोकप्रियता नितराम् अभिवर्धताम्। — Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2020

World Sanskrit Day celebrates one of the most ancient languages of the world. It falls on the full moon day of the month of Shravan as per Hindu calendar. This year, it is being celebrated on 3rd August 2020.